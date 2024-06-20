حريق كبير بصهريج داخل محطة غازية جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بمادة لم يعرف اذا كانت كاز او بنزين في قضاء المحمودية".

وأضاف المصدر أن "حريق الصهريج اندلع داخل المحطة الغازية"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حادث الحريق وتبعد الخطر عن المحطة دون اصابات تذكر".