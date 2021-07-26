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هل تعلم ماذا يحدث بعد مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات؟

منوعات

2021-07-26 | 14:56
هل تعلم ماذا يحدث بعد مشاهدة التلفاز لأكثر من 4 ساعات؟
المصدر:
لها
1,035 مشاهدة

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر الجلوس ومشاهدة التلفاز لأكثر من أربع ساعات يومياً، حيث وجد باحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد، أن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة 78%.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" أن الباحثين توصلوا إلى تلك النتائج بعد أن راقبوا النشاط البدني لنحو 138 ألف شخص لمدة تتراوح بين 10 و18 عاما.

وتسبب المستويات المتزايدة من الأنشطة التي تتطلب ثبات الحركة مثل مشاهدة التلفاز لفترات طويلة، زيادة خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA).

وأوضح مؤلف البحث وعالم الأوبئة، تيان يي هوانغ، أنهم لاحظوا علاقة واضحة بين مستويات النشاط البدني والسلوك المستقر وخطر انقطاع النفس الانسدادي النومي.

وكشف أن مواجهة مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تكون باتباع إرشادات النشاط البدني الحالية لمنظمة الصحة العالمية المتمثلة في الحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل أسبوعيا وقضاء أقل من أربع ساعات يوميا جالسين في مشاهدة التلفاز، كان لديهم خطر أقل بشكل كبير من انقطاع النفس الانسدادي النومي.

ونصح الباحثون من يقضون اليوم جالسين طوال الوقت، خلال ممارسة الوظائف المكتبية، بتعويض فترة الجلوس بممارسة المزيد من التمارين خلال أوقات فراغهم.

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