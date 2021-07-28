رونالدينيو في بيروت اليوم تضامناً مع أهالي ضحايا المرفأ

ومن المقرر أن يبدأ النجم البرازيلي جولته عند الساعة 3:30 من بعد ظهر الأربعاء من فوج الإطفاء في منطقة الكرنتينا قبل أن ينتقل بعدها إلى مرفأ بيروت، حيث سيضع إكليلا من الزهور تحية لأرواح ضحايا الانفجار.ولاحقاً من اليوم نفسه، سيزور مركز الدفاع المدني في المرفأ، ومن ثم عددا من الجمعيات التي شاركت في إعادة الاعمار وإغاثة المتضررين. وتحدثت معلومات عن انه سيشارك في مأدبة عشاء على شرفه في منزل أحد رجال الأعمال اللبنانيين، وسيشارك فيها أيضاً المغني السوري ناصيف زيتون.وقال المحلل الرياضي الصحافي محمد فواز إن حضور نجم كرة القدم العالمي رونالدينيو إلى بيروت عشية الذكرى الأولى لانفجار المرفأ ذات طابع معنوي خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.وأضاف فواز أن الرئيس السابق لنادي البرج الرياضي لكرة القدم، رجل الأعمال اللبناني عدنان ياسين، دعا النجم البرازيلي "لمواساة أهالي ضحايا انفجار بيروت على أن يزور فوج اطفاء مرفأ بيروت في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء وستكون هذه المحطة اساسية من جولته".