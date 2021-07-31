لانقاص الوزن وسهولة الهضم.. وجبة غذائية ينصح بتناولها على العشاء يوميا

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا" Times of India، فإن ضم الزبادي إلى نظامك الغذائي اليومي، خاصة أثناء وجبة العشاء، سيساعدك في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي تؤرقك.يساعد في تحقيق مؤشر كتلة جسم صحيالزبادي مصدر غني بالكاليسيوم ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم لدينا تحت السيطرة.وبالتالي، فإن تضمين الزبادي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وفقدان الوزن بشكل صحي.يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاءيُذكر أن البروتين هو الشيء الوحيد الذي نبدأ في استهلاك المزيد منه عندما نقرر إنقاص الوزن، والزبادي طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.كما يساعد البروتين الموجود فيه أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات بينما يساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة.يحسن عملية التمثيل الغذائيزيادة التمثيل الغذائي هو المفتاح لفقدان الوزن، حيث يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادى في تحسين عملية الهضم وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والحصول على ما يكفي منها وهو مهم للحفاظ على نشاطك.كيفية تضمين الزبادي في نظامك الغذائيهناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تضمين الزبادب في وجباتك اليومية، إليك بعض الطرق السهلة:تناول كوب من الزبادي مع وجبة الغداء أو العشاء.تناوله على شكل عصير في وجبة الإفطار.حاول تناول الزبادي دون إضافة أي سكر، حيث يضيف تناوله محلى بالسكر سعرات حرارية إضافية بما يفسد خطط إنقاص الوزن لديك.