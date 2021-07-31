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بديلًا عن العصا.. حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على المشي بأمان

منوعات

2021-07-31 | 07:46
بديلًا عن العصا.. حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على المشي بأمان
315 مشاهدة

تمكن مهندس يعمل في شركة هوندا اليابانية، ويدعى واتارو تشينو، من ابتكار نظام ملاحي داخلي، أطلق عليه اسم ”Ashirase“ لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على السير بأمان وذلك باستخدام إصبع القدم.

ويتكون النظام من تطبيق هاتف ذكي وجهاز اهتزاز ثلاثي الأبعاد مزود بمستشعر حركة، مرتبط بالأحذية ليخبر المستخدمين بالوجهة التي يجب سلوكها.

وبمجرد أن يقوم المستخدم ببرمجة وجهة المشي الخاصة به في التطبيق، بمعنى أنه عندما يجب على المستخدم السير في خط مستقيم، يهتز الجهاز الموجود في مقدمة الحذاء أو النظام ليطلب منه الاستمرار والمضي قدمًا في طريقه، وعندما يحين وقت الدوران، فإن الجهاز سيهتز على الجانب الأيمن أو الأيسر بحسب الاتجاه الذي يجب أن يسلكه المستخدم.

وأكد تشينو، أن "الفكرة من وراء النظام هي السماح للمستخدمين بالبقاء أكثر وعيًا بمحيطهم أثناء المشي، باستخدام أصابع أقدامهم للتنقل بدلًا من التوقف بشكل متكرر لاستشارة هواتفهم الذكية أو المارة للحصول على الاتجاهات".

وأضاف أن "نظام الملاحة يعمل بطريقة بسيطة، تمكن المستخدم من السير بأمان أكثر"، مبينًا أن "النظام يتمتع بعمر بطارية تصل مدتها إلى أسبوع عند استخدام النظام للتنقل بمعدل 3 ساعات في اليوم، في البداية".

وأفادت الشركة بأن النهج القائم على الأحذية لا يؤثر على قدرة المستخدم على استخدام العصا أو الاستماع إلى الضوضاء المحيطة مثل حركة المرور.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن استخدام الجهاز إلا في الأحذية الرياضية منخفضة الارتفاع وأحذية رسمية، لكن لدى تشينو بالفعل خططًا لتوسيع اختيار الأحذية، عن طريق تعديل الجهاز بحيث يمكن ملاءمته جميع أنواع الأحذية الأخرى.

ويخطط ”تشينو“ وفريقه لدمج نظام (PDR) أو نظام تحديد المواقع المستند إلى Wi-Fi أو إمكانية التنقل عبر إنترنت الأشياء لمساعدة المستخدمين على شق طريقهم عبر الأماكن العامة الداخلية في وقت لاحق، كما يسعى الفريق أيضًا إلى إضافة خيارات النقل العام إلى البرنامج في المستقبل.

وتخطط الشركة اليابانية لإطلاق نسخة تجريبية من نظام "Ashirase" في اليابان في أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري، وسيتم منح المستخدمين الاستخدام المجاني للجهاز لمدة أسبوع واحد قبل أن يُطلب منهم التعليق، وبعد الإصدار التجريبي العام، يتوقع المسؤولون التنفيذيون أن يكون المنتج التجاري جاهزًا بحلول أكتوبر 2022.
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