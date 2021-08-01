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القضاء المصري يغرم الإعلامي عمرو أديب بسبب محمد رمضان

منوعات

2021-08-01 | 07:24
القضاء المصري يغرم الإعلامي عمرو أديب بسبب محمد رمضان
1,785 مشاهدة

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه (636 دولارا)، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة من الفنان المصري محمد رمضان.

وفي التفاصيل كان المحامي المصري أحمد الجندي، موكلا عن الفنان محمد رمضان تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه وواحد.

وقال الجندي في دعواه إن ”الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد لرمضان وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية“.
وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف رمضان، وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح رمضان وسبه وسب عائلته في أن الطالب ”لم يتربّ“، قائلا له ”لو محدش رباك أنا هربيك“.

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة ”mbc“.

وأضافت ”لمحمد رمضان مسلسل تلفزيوني يذاع على الفضائية ذاتها؛ ما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني؛ ما دفع بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب“.

يذكر أنه في الـ5 من حزيران/ يونيو الماضي شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما لاذعا على الفنان المصري محمد رمضان، عقب إعلانه التحفظ على أمواله، مؤكدا أن رمضان أوهم الجمهور بأنه وأمواله ملك لبلده، رغم أن التحفظ على الأموال جاء بسبب حكم قضائي لا بد من تنفيذه بشأن مبلغ التعويض للطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر.

وقال عمرو أديب، في حلقته من برنامجه ”الحكاية“ الذي يعرض عبر شاشة ”إم بي سي مصر“، إن الدولة المصرية لا تحتاج أموال محمد رمضان في شيء.

ووصف عمرو أديب الفنان محمد رمضان بـ“المفتري“، مضيفا ”دي فلوس التعويض بتاعة الراجل اللي مات، يا راجل يا مفتري الراجل مات مش كنت تروح تلم القرشين وتديها لأهله، لازم تستنى لما يحجزوا على الفلوس علشان القاضي هو اللي يديهم الفلوس“.

وأضاف عمرو أديب ”يا راجل حرام عليك اتق الله، أبسط حاجة كنت تعملها مش 6 ملايين أدي 10 أهي وأنا آسف والأعمار بيد الله“.

وقال أديب ”يطلع محمد رمضان، مصمم يكذب علينا تاني ويقول للعالم إنه ”في مصر الحكومة بتحط إيدها على فلوس الناس“، مصر مزنوقة في قرشين وأخدت فلوس رمضان“.

ووجه عمرو أديب اتهاما لمحمد رمضان بأنه يحرض الجمهور على ادخار أموالهم في منازلهم وعدم إيداعها في البنوك الوطنية، مستطردا ”هو دا اللي بتعلمه للناس، بتقولهم خلي بالك الدولة ممكن تحط إيديها على فلوسك وحطها تحت البلاطة“.
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