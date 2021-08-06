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التفاصيل الكاملة لجريمة هزت مصر داخل مول شهير

منوعات

2021-08-06 | 01:53
التفاصيل الكاملة لجريمة هزت مصر داخل مول شهير
1,963 مشاهدة

نشرت وسائل الإعلام المصرية، تفاصيل مقتل الفتاة نجلاء نعمة الله سعيد، البالغة من العمر 21 عاما داخل مول شهير أثناء عملها في عيادة طبيب.

وتوصلت الجهات الأمنية المصرية إلى المتهمين، بالقضية التي عرفت إعلاميا باسم "فتاة المول".

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث البحيرة، توصلوا إلى المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله، داخل عيادة بمركز تجاري شهير.

ووفق الصحيفة فقد كشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قتلوا الضحية خنقا وطعنا، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأشارت "الوطن" إلى أن فريق البحث تفحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية.
ووجد الفريق مقطع فيديو مدته 120 ثانية، وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين.

وكان شهود العيان قد اكدوا أن نجلاء، توفيت أثناء عملها كسكرتيرة في عيادة طبيب أسنان داخل المول، عندما دخل عليها لص حاول سرقة هاتفها المحمول، إلا أنها قاومته، فرطم رأسها بقوة في الحائط ثم خنقها بالإيشارب الذي ترتديه، وفر هاربا، ليعثر على جثتها العاملون في المول ويبلغوا قوات الشرطة التي تكثف من جهودها للقبض على الجاني.

وأكد التقرير الطبي المبدئي وجود تهتك في الرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وآثار خنق بالرقبة. وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وعمل تقرير الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن بعد ذلك.


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