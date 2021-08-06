بالفيديو.. حريق كاليفورنيا يدمر مدينة عمرها 150 عاما

دمر حريق غابة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مدينة غرينفيل، التي تأسست خلال اكتشاف الذهب فيها منتصف القرن التاسع عشر.

وقال سكان محليون إن الحريق الذي أطلق عليه اسم "ديكسي" دمر المدينة في غضون ساعتين فقط، بحسب ما ذكر موقع "life".

We just entered Greenville on Hwy 89 This video was taken from Bidwell & Ann St. I’m so sorry for the town of Greenville. #DixieFire pic.twitter.com/vtAiYpy1Dl — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 5, 2021



وعلى الشبكات الاجتماعية، عرضت لقطات مصورة من الغلاف الجوي تظهر أعمدة الدخان، مما يدل على أنه لم يتبق شيء من المدينة عمليًا.



وفقًا لآخر تعداد سكاني، عاش ما يزيد عن ألف شخص في مدينة غرينفيل. وعلى الشبكات الاجتماعية، عرضت لقطات مصورة من الغلاف الجوي تظهر أعمدة الدخان، مما يدل على أنه لم يتبق شيء من المدينة عمليًا.وفقًا لآخر تعداد سكاني، عاش ما يزيد عن ألف شخص في مدينة غرينفيل.