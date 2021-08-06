بالصور.. ناشطة تونسية تنقلب على العادات والتقاليد وتتقدم لخطبة شاب

وتداول نشطاء في موقع ”فيسبوك“ صورا للناشطة ريم عبد الناظر، وهي اختصاصية نفسية، حيث تظهر في مشهد غير مألوف وهي تحمل باقة من الزهور، وخاتم اقتران، أمام منزل حبيبها، لطلب يده من عائلته.وأكدت الكاتبة فاتن الفازع، في منشور لها على حسابها في موقع ”فيسبوك“، أن الناشطة ريم عبد الناظر صديقتها، وأن طلبها ليد حبيبها جرى فعليا، وتابعت: ”ريم تقدمت بطلب زواج من صديقها كريم الذي قبل ذلك، وقررت أيضا أن تطلب يده من عائلته“.وأضافت فاتن الفازع: ”لتكون ناجحا، عليك أن تكون شجاعا، وتقبل بالمخاطرة، و ن تتخلّص من المعتقدات السائدة، وأن تثور إن لزم الأمر على الأعراف لأنّ الحب للشجعان كما قال نزار قباني“، بحسب تعبيرها.واعتبر عدد من النشطاء أن ”صاحب الحظ كريم“ الذي تمت خطبته اليوم من قبل حبيبته، هو الفنان ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف باسم ”كادوريم“.