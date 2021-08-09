مستشفى ابن البلدي تشهد حالة ولادة نادرة بتوأم متلاسق (صورة)

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن حالة ولادة نادرة بتوأم متلاسق سيامي ذكور لأمرأة تبلغ 18 عاما.

وقال وكيل مدير مستشفى ابن البلدي الدكتور سالم العطواني، إن "فريقا طبيا اجرى عملية لحالة نادرة بتوأم متلاسق سيامي ذكور لأمرأة حامل في الشهر الثامن تبلغ من َالعمر ١٨ سنة".



من جانبها بينت الدكتورة سمارة محمد العكيلي أخصائية نسائية وتوليد والمشرفة على العملية، أن "هذه الحالة نادرة وفريدة من نوعها"، مشيرة الى انه "وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين ان التوأم متلاسق ذكور سيامي حيث أجريت لها العملية والمريضة بحالة صحية جيدة والأطفال يرقدون في الخدج".