صور لافتة لسطح الكوكب الأحمر التقطتها وكالة ناسا

ووثقت المروحية صورا للتلال تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، التي قد تكون ناجمة عن الرياح والغبار أو ربما المياه التي تدفقت ذات مرة في فوهة "جيزيرو"، في رحلتها 24 يوليو، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية.وصرح كيفن هاند، العالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: "ولكن إلى جانب جمالها الغامر، توفر الصورة تفاصيل رائعة. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية بعض الخطوط الغريبة عبر أسطح العديد من الصخور. هل هذه مجرد دهور من الرياح والغبار تهب على الصخور، أم أن هذه الميزات تحكي قصة المياه؟ نحن فقط لا نعرف حتى الآن".