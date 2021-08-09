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علامات في وجهك تدّل أن مستوى الكوليسترول بدمك خطير!

منوعات

2021-08-09 | 08:19
علامات في وجهك تدّل أن مستوى الكوليسترول بدمك خطير!
المصدر:
sputniknews
459 مشاهدة

الشيء الأكثر إثارة للقلق بشأن ارتفاع الكوليسترول هو سمعته، إذ يحظى بلقب "القاتل الخفي"، فغالبا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، لأنه نادرا ما ينتج عنه أعراض، مع ذلك قد تظهر علامات ارتفاع الكوليسترول على وجهك.

ويمكن أن يكون الكوليسترول خطيرا إذا ارتفعت مستوياته بشكل كبير، ويحدث ذلك عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تعرف باسم الكوليسترول في الدم، يمكن أن تسد الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

على الرغم من أنه يمكنك أن ترث مستويات الكوليسترول المرتفعة، إلا أنه عادة ما ينتج عن خيارات نمط الحياة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن، وتناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وكذلك التدخين وشرب الكحول بشكل مفرط إلى ارتفاع المستويات.

ما هي علامات ارتفاع الكوليسترول؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) في موقعها على الإنترنت، إن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب أعراضا.

لكن يعتقد بعض الخبراء أنك قد تكون قادرا على اكتشاف الحالة مبكرا من خلال العلامات الموجودة على وجهك.

توضح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) أن النمو الشمعي الأصفر أو البرتقالي على جلدك يمكن أن يشير إلى مستويات الكوليسترول غير الصحية.

ويقولون: "إذا رأيت نموا برتقاليا مائلا للصفرة على جلدك، فقد يكون لديك رواسب من الكوليسترول تحت الجلد".

وعلى الرغم من أن هذه الزيادات قد تكون غير مؤلمة إلا أنه لا ينبغي تجاهلها.

يمكن أن تظهر هذه الترسبات غير المؤلمة في العديد من المناطق، مثل زوايا عينيك أو الخطوط الموجودة على راحة يدك أو حتى على الجزء الخلفي من أسفل ساقيك (العرقوب)، لذلك إذا ظهر أي منها، فمن المفيد فحصها.

تقول "NHS": إن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول هي من خلال فحص الدم.

قد يوصي طبيبك بإجراء فحص دم للتحقق مما إذا كان يشتبه في أن مستوياته قد تكون مرتفعة بشكل غير صحي.

من المحتمل أن يقترحوا إجراء اختبار إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري أو تجاوزت سن الأربعين أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لأن هذه الحالات ستزيد بشكل كبير من خطر إصابتك بهذه الحالة.

لحسن الحظ، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر قابل للعكس، حيث يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة في نمط الحياة إلى خفض مستوى الكوليسترول لديك إلى مستوى صحي.
يمكنك خفض نسبة الكوليسترول من خلال ممارسة الرياضة بشكل متكرر وتناول الطعام الصحي والإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.

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