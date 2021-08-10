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هذه الأطعمة تقوي الشعر وتمنع ظهور الشيب

منوعات

2021-08-10 | 06:19
هذه الأطعمة تقوي الشعر وتمنع ظهور الشيب
المصدر:
العربية
2,142 مشاهدة

يبدأ الشعر الأبيض بالظهور مع بلوغ الأربعينيّات وحتى قبل ذلك في حال تواجد عامل وراثي أو المعاناة من الإجهاد النفسي، أما أكثر الأساليب شيوعاً لإخفائه فتعتمد على تلوين. ولكن هل تعلمون أن بعض الأطعمة تتمتع بمفعول وقائي يؤخّر ظهور الشعر الأبيض لدى اعتمادها في النظام الغذائي.

تتميّز الأطعمة الغنيّة بالبروتينات الحيوانيّة والنباتيّة، بالإضافة إلى الزنك بقدرتها على تقوية الشعر من خلال تعزيز إنتاج الكيراتين أي البروتين المكوّن للشعر. وهي تسمح بتعزيز صحة الشعر وحيويته كما تؤخّر شيخوخته. وتتمتع الفيتامينات من فئة A وC وE بفعالية كبيرة في هذا المجال أيضاً كونها تساهم في تجديد الخلايا المكوّنة للشعر وهذا ما يجعله متيناً ويحدّ من شيخوخته المبكرة.

أطعمة تحافظ على شباب الشعر:
يُنصح بإدراج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فعاليتها في تأخير ظهور الشيب:

1- الشوكولاتة السوداء:

تتميّز بمذاقها اللذيذ وبقدرتها على تأخير ظهور الشعر الأبيض بفضل غناها بالنحاس والأوميغا3، ولذلك يُنصح باستهلاكها يومياً بكميّة صغيرة تتراوح بين 10 و20 غرام.

2- الكبدة:

يتميّز هذا النوع من اللحوم بغناه بالفيتامينات التي تسمح بتأخير شيخوخة الشعر. وهي تتمتع بخصائص تحافظ على اللون الطبيعي للشعر.

3- الكاجو:

يمكن للنقص في مادة النحاس أن يتسبب بظهور مبكر للشعر الأبيض، ولكن لحسن الحظ أنه يمكن الحصول على هذا المكوّن من مصادر مختلفة منها الكاجو الذي يمكن تناوله كوجبة خفيفة للحصول على حاجتنا من النحاس.

4- الفاصوليا البيضاء:

يتميّز هذا النوع من الفاصوليا بكونه غنيا بالسيلينيوم الذي يساهم بشكل فعّال في تأخير شيخوخة ألياف الشعر.

5- الحبوب الكاملة:

هي من العناصر الغذائيّة المفيدة جداً للصحة. وهي غنيّة بمادة "التيامين" التي تؤخّر ظهور الشعر الأبيض.

6- الفاصوليا الخضراء:

يتميّز هذا النوع من البقوليات بغناه بالفيتامينات من فئة B، وC، وE بالإضافة إلى البروفيتامين A. وهو غني أيضاً بالمعادن مثل البوتاسيوم، والكلسيوم، والمغنيزيوم، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم. وهذا ما يجعله مفيد جداً في مجال تأخير ظهور الشعر الأبيض.

7- الشاي الأخضر:

خصائص هذا المشروب مفيدة جداً للصحة والشعر، فغناه بمادة الزنك يجعله قادراً على تعزيز شباب الشعر وحمايته من الشيخوخة المبكرة.

8- صفار البيض:

يتميّز البيض بغناه بالبروتينات والفيتامينات، وهذا ما يجعل منه أساسياً للحفاظ على لون الشعر الطبيعي لأطول فترة ممكنة وحمايته من الشيب.

9- الأفوكادو:

يتميّز بغناه بالفيتامينات من فئة K، C وB، بالإضافة إلى البروفيتامين A مما يسمح للشعر بالحفاظ على لونه الطبيعي ويحميه من الشيب المبكر.

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