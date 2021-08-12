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HONOR تُضيء برج خليفة في دبي إعلاناً لبدء رحلتها الجديدة

منوعات

2021-08-12 | 05:09
HONOR تُضيء برج خليفة في دبي إعلاناً لبدء رحلتها الجديدة
429 مشاهدة

HONOR تُضيء برج خليفة في دبي إعلاناً لبدء رحلتها الجديدة لتصبح علامة تجارية رائدة في عالم التكنولوجيا مع منتجات استهلاكية متطورة وعملية لدولة الإمارات العربية المتحدة

تبدأ HONOR رحلتها الجديدة والمثيرة التي تهدف من خلالها لأن تصبح علامة تجارية رائدة في عالم التكنولوجيا من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة والمتطورة التي تُمكن المستخدمين من زيادة إنتاجيتهم، والاستمتاع بأقصى حدود الترفيه والمزيد.
لذا، طوّرت HONOR الجديدة مجموعة فريدة من المنتجات المتقدمة ضمن مساعيها لتصبح واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. ولأجل ذلك، خلقت عالماً جديداً ذكياً للجميع قائم على مفهوم 1 + 8 + N المتمثل في نظام بيئي مشترك للأجهزة والخدمات مع تمركز الهاتف الذكي في قلب هذا النظام. احتفالاً برؤيتها ورحلتها الجديدة، ستضيئ HONOR برج خليفة الأيقوني، أطول برج في العالم، بعرض مذهل في 12 أغسطس، الساعة 08:10 مساءً، تحت عنوان "HONOR جديدة، رحلة جديدة".
 
تؤكد HONOR على التزامها بالارتقاء بتجربة المستخدم في منطقة الشرق الأوسط من خلال وضع خطط لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة كلياً، بما في ذلك سلسلة HONOR 50 وسلسلة HONOR X التي تتميز بقدرات تصوير محسّنة وترقيات ذكية وتقنيات رائدة، بأسعار تنافسية.
وكجزء من هذه الرحلة الجديدة، أكّدت الشركة تطبيق معالج Qualcomm القوي Snapdragon 888 Plus 5G في سلسلة هواتف HONOR Magic3 الجديدة، وسيؤدي اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى توفير المزيد من التجارب التحويلية والمبتكرة للمستخدمين.
 
كما توفر المنصة أداءً عالياً في هذا المجال وقدرات مبتكرة للذكاء الاصطناعي ستُمكن المطّورين من تقديم تجارب استخدام متميزة للمستخدمين. من ناحيةٍ أُخرى، ستؤدي إضافة المعالج الجديد Snapdragon 888 Plus إلى تعزيز أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 20٪، ويمكنه تشغيل شبكات عصبية متعددة في وقتٍ واحد. أيضاً، تهدف HONOR إلى أن تكون مثال أعلى يحتذى به في هذا المجال، ونتيجة لذلك تتمتع سلسلة HONOR Magic3 بالمرونة الكافية لتقديم أفضل تجربة للهاتف المحمول والكاميرا، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
 
 
كما تهدف HONOR إلى توفير حياة يومية أكثر ذكاء واتصالاً للمستخدمين مع التركيز بشكلٍ خاص على الخصوصية والصحة واللياقة البدنية، فضلاً عن الاستدامة. وتؤمن HONOR بقوة بأن خصوصية المستهلك هي "ملكه" ولذلك تلتزم بمساعدة المستخدمين على إدارة معلوماتهم الشخصية بفعالية بالاستعانة بأنظمة وحلول آمنة وفعّالة. ويُمكن تحقيق ذلك باستخدام نظام التشغيل HONOR Trusted Execution Environment المطّور خصيصاً من HONOR، حيث يوفر نظام التشغيل هذا حماية عالية الخصوصية للدفع عبر الهاتف المحمول والتعرف على الوجه بدقة.
 
منذ انفصالها عن Huawei العام الماضي، شرعت HONOR في مسارٍ جديد لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. لذا، ستوفر مركزاً عالي الكفاءة، وستبني شبكة خدمات شاملة عالية الجودة لتلبية متطلبات المستهلكين المعاصرين. ويتضمن منهج Honor الجديد عملها بشكلٍ وثيق مع Qualcomm لدخول السوق بطريقة شاملة، وسيرى المستهلكون هذا التحول في العمل بدءاً من إطلاق سلسلة HONOR 50 وسلسلة HONOR Magic 3. أيضاً، أقامت HONOR شراكاتٍ مع أكثر من 30 شركة تكنولوجية رائدة مثل Google وAMD وIntel وMicrosoft وغيرها الكثير.
 
لقد واجهت HONOR تحدياتٍ عديدة لكنها تمضي قدماً في استراتيجيتها منذ أكثر من عامين. وقد استثمرت الشركة بشكلٍ كبير في البحث والتطوير، وتمتلك الآن 4 مراكز للبحث والتطوير، وأكثر من 100 مختبر ابتكار، وأكثر من 4700 طلب براءة اختراع للمساعدة في دفع المزيد من التقدم في تقنياتها.
وقد انطلقت الشركة بالفعل من قاعدة قوية تضم أكثر من 10,000 موظف، وشهدت زيادة بنسبة تزيد عن 50٪ في عدد موظفي البحث والتطوير. وتدير حالياً أكثر من 30,000 متجر، وأكثر من 3,000 مركز خدمة عملاء، مما يضعها في وضعٍ جيد لتحقيق طموحاتها في المنطقة والعالم. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، حازت HONOR على ثقة واحترام المستهلكين في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، لديها حالياً 200 مليون مستخدم نشط، ومع المزيد من الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الجديدة، يبدو المستقبل مشرقاً ولامعاً أمام HONOR.

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