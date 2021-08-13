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حقائق علمية وقائمة مشاهير في اليوم العالمي للعُسر

منوعات

2021-08-13 | 12:39
حقائق علمية وقائمة مشاهير في اليوم العالمي للعُسر
167 مشاهدة

يحتفي العالم في الثالث عشر من أغسطس/آب كل عام باليوم العالمي للعُسر، وهو اليوم المخصص للأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى.

ويُمثِّل العسراويون حوالي 10 إلى 12% من سُكَّان العالم، الذين يفتقدون بعض المزايا في الحياة اليومية ومنها على سبيل المثال صعوبة استخدام المقص العادي المخصص لليد اليمنى.

زعماء ومشاهير
ولم تقف هذه الصعوبات عائقاً أمام مستخدمي اليد اليسرى الذين شغل بعضهم مناصب قيادية ووظائف مهمة، ومن بينهم رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية السابقين كلينتون وباراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ورئيس الوزراء ونستون تشرشل.

وتضم القائمة أيضاً الأمير البريطاني ويليام، وجورج السادس، جد ويليام الأكبر، وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

أما تاريخياً فمن أبرز مَن استخدم اليد اليسرى: الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت، والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، والمبتكر الأمريكي هينري فورد، والفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، والعبقري ألبرت آينشتاين.

ومن بين مستخدمي اليد اليسرى أيضاً مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج، ومغني البوب جاستين بيبر، وليدي جاجا، ومقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، ومؤسس شركة آبل، ستيف جوبز.

ومن مشاهير هوليوود: توم كروز، روبرت دي نيرو، براد بيت، أنجيلينا جولي، سيلفستر ستالون، جوليا روبرتس وجيم كاري.

ويعد استخدام اليد اليسرى أمراً سيئاً في كثير من الثقافات، فعلى سبيل المثال، ارتبط العسراويون خلال العصور الوسطى في بريطانيا بالشيطان وغالباً ما اتهموا بممارسة السحر، مما يعني أنهم سيُحرقون.

ماذا يقول العلم؟
علماء في جامعة أكسفورد البريطانية يقولون إنّ أدمغة أصحاب اليد اليسرى تعمل بشكل مختلف عن مستخدمي اليد اليمنى.

وأفادت دراسة راقبت أدمغة المشاركين الذين يستخدمون اليد اليسرى، بأن جانبي الدماغ كانا متصلين بشكل أفضل وأكثر تنسيقاً لدى العسروايين.

ويقول عالم النفس كريس ماكمانس من كلية لندن الجامعية، وهو مؤلف كتاب "يد يمنى.. يد يسرى" إن الطريقة التي ينتظم بها دماغ الشخص الأعسر تتسم بتغير وتنوع كبيرين".
ويضيف: "حدسي الشخصي هو أن الأعسر ينعم بموهبة أكبر، ويعاني من أوجه قصور أكثر أيضاً".

ليس البشر فقط
تضم قائمة مستخدمي اليد اليسرى حيوان الكنغر، الذي يميل إلى استخدام المخلب الأيسر في أمور مثل الاستمالة وتناول الطعام.

وذكرت دراسة أن الجرابيات الأسترالية تميزت بسمة طبيعية مؤداها استخدام اليد اليسرى في التعامل وتناول الغذاء وممارسة مختلف الأنشطة الأخرى.

وأفادت دراسات بأن 90% من الببغاوات تستخدم أقدامها اليسرى لالتقاط الأشياء.
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