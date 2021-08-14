فيديو مأساوي.. غرق امرأة وطفلة بالسيول بعد فشل محاولات انقاذهم

وقالت مصادر محلية وإعلامية إن سيول الأمطار جرفت سيارة صالون، كان على متنها عدد من النساء والأطفال، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلة في منطقة الجعاشن.وذكرت المصادر أن المرأة المتوفية، هي زوجة المواطن محمد هزاع قاسم إسكندر، والطفلة الأخرى البالغة من العمر 10 سنوات هي ابنة أختها، كما أصيب ابن الأم المتوفية جراء الحادثة.وأوضحت المصادر أن السيول الغزيرة جرفت السيارة، التي كانت تمر من الطريق الذي يمتد في وسط سائلة الجعاشن، وتمكن الأهالي من إنقاذ بقية الركاب الذين كانوا على متنها.وبحسب المصادر، فقد فشلت محاولة إنقاذ المرأة والطفلة من السيول، قبل أن يتم العثور على جثتيهما وقد فارقتا الحياة.ونشر ناشطون مقاطع فيديو لصراخ وعويل مجموعة من النساء عقب إنقاذهن من الغرق في الحادثة.