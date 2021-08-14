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فيديو مأساوي.. غرق امرأة وطفلة بالسيول بعد فشل محاولات انقاذهم

منوعات

2021-08-14 | 02:36
فيديو مأساوي.. غرق امرأة وطفلة بالسيول بعد فشل محاولات انقاذهم
4,794 مشاهدة

توفيت امرأة وطفلة، وأصيب طفل آخر، اثر جرف سيول الأمطار للسيارة التي كانت تقلهم في أحد مرتفعات منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال جنوبي محافظ إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية وإعلامية إن سيول الأمطار جرفت سيارة صالون، كان على متنها عدد من النساء والأطفال، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلة في منطقة الجعاشن.

وذكرت المصادر أن المرأة المتوفية، هي زوجة المواطن محمد هزاع قاسم إسكندر، والطفلة الأخرى البالغة من العمر 10 سنوات هي ابنة أختها، كما أصيب ابن الأم المتوفية جراء الحادثة.

وأوضحت المصادر أن السيول الغزيرة جرفت السيارة، التي كانت تمر من الطريق الذي يمتد في وسط سائلة الجعاشن، وتمكن الأهالي من إنقاذ بقية الركاب الذين كانوا على متنها.

وبحسب المصادر، فقد فشلت محاولة إنقاذ المرأة والطفلة من السيول، قبل أن يتم العثور على جثتيهما وقد فارقتا الحياة.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لصراخ وعويل مجموعة من النساء عقب إنقاذهن من الغرق في الحادثة.
 


وأثارت مقاطع الفيديو حالة من الاستياء والغضب جراء تهور السائق، وعدم أخذ الحيطة والحذر، وأيضا لعدم وجود جسر في المنطقة تفاديا لحوادث أخرى مشابهة.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها عدة محافظات يمنية، تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة.

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