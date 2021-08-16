منها الوقاية من السرطان.. 5 فوائد للطماطم

الطماطم غنية بمادة تسمى الليكوبين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: النوبات القلبية، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وما إلى ذلك. تحتوي الطماطم أيضًا على فيتامين C والبوتاسيوم، وهي أيضًا مهمة جدًا للقلب والأوعية الدموية.لخصائص اللايكوبين المضادة للأكسدة تأثير إيجابي ليس فقط على القلب، ولكن أيضًا على العديد من الأعضاء الأخرى، ما يحميها من الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. الليكوبين مادة غير سامة، ولكن الاستخدام المفرط يمكن أن يحول الجلد والكبد إلى اللون البرتقالي. لا يوجد أي ضرر خاص بالصحة من هذا. يوجد اللايكوبين أيضًا في طعام آخر غالبًا ما يؤكل في الصيف - في البطيخ.الطماطم غنية أيضًا بالبيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين - وهي عناصر مغذية مهمة جدًا لصحة أعيننا. إنها تحسن الرؤية وتساعد على منع تطور أمراض العيون المختلفة مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري (تلف شبكية العين بسبب مرض السكري).بفضل محتوى حمض الكلوروجينيك والبوتاسيوم، الذي يريح العضلات الملساء لجدران الأوعية الدموية، تساعد الطماطم على خفض ضغط الدم حتى لدى أولئك الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم لسنوات عديدة. لذلك إذا كنت تعاني من مشاكل في ضغط الدم، أضف الطماطم والأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والمشمش المجفف والبطاطا الحلوة والعدس وما إلى ذلك إلى نظامك الغذائي.تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من الألياف والماء، وهذا المزيج ممتاز لتحسين الهضم وحركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف الغذائية على تقليل الشهية وتجعلك تشعر بالشبع، وتغذي البكتيريا المفيدة التي لا تؤثر على مناعتنا فحسب، بل تؤثر أيضًا على صحة الدماغ.