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7 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب الانتباه لها

منوعات

2021-08-16 | 05:45
7 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب الانتباه لها
المصدر:
sputniknews
870 مشاهدة

هناك العديد من أنواع حصوات الكلى، ولكن جميعها لها أعراض متشابهة يمكن أن تكون مزعجة للغاية، خاصة إذا تُركت الحصوات لتكبر بمرور الوقت.

ما هي أعراض حصى الكلى؟

الكلية هي عضو بحجم قبضة اليد تتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم، وتنظف الكلى السليمة الفضلات من الدم وتزيلها من البول، وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

حصوات الكالسيوم هي أكثر الأنواع شيوعا وهي ناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى. وهناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.

إذا كان لديك انخفاض في حجم البول، فهذا يعني أن الكلى لا يمكنها أن تذوب وتعالج ما يمر بها، مما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

يلعب النظام الغذائي أيضا دورا في تكوين حصوات الكلى، وقد وجد أن الوجبات الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

ما هي أعراض حصوات الكلى؟

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ‏في المملكة المتحدة (NHS) تشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

ألم في جانب البطن أو الفخذ - قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

حرارة عالية

الشعور بالتعرق

الألم الشديد الذي يأتي ويذهب

في بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، وهو أنبوب يربط الكلى بالمثانة، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب الكلى.

تتشابه أعراض عدوى الكلى مع أعراض حصوات الكلى، ولكنها قد تشمل أيضا:

حرارة مرتفعة

قشعريرة ورجفة

الشعور بالضعف الشديد أو التعب

إسهال

البول عكر ورائحته كريهة

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