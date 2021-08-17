طريقتان بسيطتان تخلّصك من السواد تحت العينين

وفي هذه الحالة، يلجأ عدد من الأشخاص الى الكريمات والعلاجات المختلفة للتخلص من السواد المزعج، وذلك باستخدام بعض الوسائط المنزلية السهلة، ومن ضمنها الضمّادة الباردة، التي تساعد من خلال الضغط بها على الجفن السفلي في تخفيف التورم وتقليص الأوعية الدموية المتّسعة. الأمر الذي يحدّ من ظهور الانتفاخ ويساعد في القضاء على الهالات السود. أما التطبيق فيكون بلفّ بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة ووضعها على الجلد تحت العينين لمدة 20 دقيقة.كذلك تساعد أكياس الشاي الباردة في تقليص السواد، لاحتواء الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتخفيف احتباس السوائل تحت الجلد. أما الطريقة فتتمثل بنقع أكياس من الشاي الأسود أو الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق، وتركه ليبرد في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ومن ثم وضع كيس تحت كل عين لمدة 20 دقيقة.كما أن الحصول على قسط إضافي من النوم يفيد في تقليل ظهور الهالات السود تحت العينين.