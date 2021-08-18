لماذا غابت جينيفر لوبيز عن احتفال حبيبها النجم بين أفليك بعيد ميلاده؟

وعلى الرغم من أن بين يعيش علاقة رومانسية كبيرة أصبحت جدية مع النجمة جينيفر لوبيز إلا أنها لم تتواجد برفقته في هذا اليوم المهم وهو عيد ميلاده.وقد اصطحب أفليك أولاده من طليقته جينيفر غارنر في نزهة نهارية حيث رصدتهم عدسات كاميرا البابارازي، وكان بن يرتدي تي شيرت زرقاء اللون وسورال من الجينز باللون الأسود ويضع نظارات شمسية على عينيه فيما كان أطفاله متواجدين حوله.وأثار غياب حبيبته حيرة وذهول المتابعين خصوصاً في يوم مميز كهذا علماً أنه حرص على الاحتفال بعيد ميلادها بطرق مميزة وقدم لها العديد من الهدايا، واكتفت جينيفر بنشر صورة شخصية منفردة لها في هذا اليوم.