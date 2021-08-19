حكم يشهر مسدسا ويطلق النار بعد نزول الجماهير الى ارض الملعب (فيديو)

لم يجد حكم مباراة كرة قدم في هندوارس خيارا إلا أن يسحب مسدسه ويشهره في وجه الآخرين تحسبا لوقوع كارثة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل لحظات بعيد انتهاء المباراة بين فريقين محليين، حيث نزلت أعداد من الجماهير إلى أرض الملعب، وفجأة سمع دوي إطلاق نار.



وتبين أن مطلق الرصاص هو حكم المباراة، إذ رصدته الكاميرات وهو يسير حاملا سلاحه الناري.