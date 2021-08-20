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تقرير يرصد ارتفاعا كبيرا بمستوى البطالة في العالم العربي

منوعات

2021-08-20 | 03:50
تقرير يرصد ارتفاعا كبيرا بمستوى البطالة في العالم العربي
288 مشاهدة

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 14.3 مليون، ليصبح أعلى مستوى بطالة حول العالم، خاصة بين النساء والشباب، وهو ما جاء في تقرير مشترك للجنة "إسكوا" ومنظمة العمل الدولية.

وأفادت وكالة عمون في تقرير مطول لها، صباح اليوم الجمعة، بأن التقرير يكشف عن واقع مؤلم يتعلق بعدم خلق فرص عمل كافية وعادلة، بسبب عدم قدرة سوق العمل في العالم العربي على ذلك، خاصة القطاع النظامي، لعدة أسباب رئيسة، من بينها عدم الاستقرار السياسي والتغيرات الديموغرافية وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.

وتحت عنوان "نحو مسار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية"، صدر تقرير عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالاشتراك مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، والذي سلَّط الضوء على حالة عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية.

وشددت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، على وجوب التصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية السائدة في المجتمع العربي، بهدف الاستفادة من مستوى المرأة العاملة التعليمي المتقدم، وتعزيز قدرتها في حياتها المهنية، وذلك بالتوازي مع التأكيد على أن فيروس كورونا أوجبت معالجة أوجه العجز الموجودة في سوق العمل العربية قبل الجائحة، خاصة التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.

ونادت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، بوضع "خارطة طريق عملية" لتعزيز حالة التعافي الذي يركز على الإنسان، ولناء مستقبل أفضل يعمل على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويوفر الأمن الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن هناك قطاعات بعينها تأثرت أو تعرضت للمخاطر، مثل الأنشطة الإدارية والعقارات والصناعة والضيافة، لافتا إلى أن هناك 39.8 مليون شخص يواجهون خطر تخفيض الأجر أو التسريح، بسبب أزمة كورونا.

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