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باكستان.. العشرات يعتدون على فتاة في مكان عام (فيديو)

منوعات

2021-08-20 | 04:18
باكستان.. العشرات يعتدون على فتاة في مكان عام (فيديو)
2,091 مشاهدة

في حادث وحشي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً في باكستان، اعتدى 400 شخص على شابة وجردوها من ملابسها في مكان عام وفي وضح النهار.

ووقع الحادث في 14 من آب / أغسطس الجاري في مدينة لاهور شرق باكستان عندما هاجم حوالي 400 شخص الشابة وهي صانعة محتوى على تطبيق "تيك توك" وذلك عندما كانت تقوم بتصوير مقطع مصور مع فريقها في متنزه وطني السبت الماضي.
 

إلى ذلك، تم تداول المقطع المزعج للحادث بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إدانة واسعة، فيما كانت الوسوم المتعلقة بالواقعة ضمن الأبرز على موقع "تويتر" في باكستان.

ونقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن الضحية قولها: "جذبني الحشد من جميع الجهات إلى درجة تمزق ملابسي. رميت في الهواء. اعتدوا عليّ بوحشية، وسرقوا أموالي وهاتفي والأقراط التي كنت أضعها على أذني.

من جانبها، سجلت الشرطة قضية ضد 400 رجل، وبدأت حملة بحث بمساعدة المقطع المصور.

في موازاة ذلك، جدد ساسة وناشطون حقوقيون ومشاهير وأفراد عاديون دعواتهم لحماية النساء في البلاد.

ووجه رئيس الوزراء عمران خان قائد الشرطة الإقليمية بإلقاء القبض على الجناة.

في المقابل، طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الباكستانية تقديم قدر أكبر من الحماية للنساء في الأماكن العامة.

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