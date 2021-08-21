فيديو يهز مصر.. شاب يعتدي على مسن وزوجته بالضرب بشكل مهين

شغل مقطع فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهر شاب يعتدي بالضرب المبرح وبطريقة مهينة على رجل مسن وزوجته.

ووثق المقطع قيام عدة أشخاص بالتعرض لذلك المسن، الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم انهالوا عليه، وقام أحدهم بضربه هو وزوجته دون رحمة.