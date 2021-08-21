السعودية تستقبل اولى دفعات المعتمرين من الخارج

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في السعودية استقبل اليوم أولى طلائع المعتمرين، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا".واضافت انه "جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية".