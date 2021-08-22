بيع صقر بمبلغ 94 ألف دولار بالسعودية! (صور)

شهد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في السعودية، رقما قياسيا جديدا لأغلى صقر، حيث بلغت قيمة صقر كندي "نادر الجمال" 350 ألف ريال سعودي (نحو 94 ألف دولار).

وضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم بشمال مدينة الرياض، بدأ المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، بدأ بسعر 250 ألف ريال، ورسا، بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة، على مبلغ 350 ألف ريال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن طول الصقر الكندي يبلغ مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 غرام، وبذلك أصبح الصقر الأغلى سعرا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس الماضي.

من جانبه، قال المتحدث باسم المزرعة الكندية، فارس الفارس، إن "المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها التي أخرجت صقر اليوم".

وأشار إلى أن "الصقر المبيع يستحق هذا السعر"، موضحا أنه "قد بيع صقر آخر في المزاد بمبلغ 93 ألف ريال، وأن صقرا ثالثا سيعرض خلال الأيام المقبلة".