شاهد.. نهاية مأساوية لفتاة أثناء تصويرها فيديو على احد السطوح

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، فإن الشابة كبرى دوغان، كانت في زيارة إلى منزل قريبتها، حيث صعدت برفقتها إلى سطح المبنى عند غروب الشمس، الجمعة، لتصوير مقطع فيديو، لكنها سقطت من الأعلى فجأة إثر انهيار المكان الذي كانت تقف عليه، لتفارق الحياة إثر ذلك.وصورت قريبة الشابة لحظة سقوط كبرى، بشكل لا إرادي لتتصل بعدها بالجهات المعنية على الفور، من شرطة وفرق طبية، ووجدت أن الفتاة فارقت الحياة.وتم نقل جثة الفتاة إلى الطب الشرعي بهدف إجراء الفحوصات اللازمة.وقال عم الشابة، نابي دوغان، للصحفيين أمام مبنى الطب الشرعي، إنه حذر بنات أخيه من الصعود إلى السطح، إلا أنهما لم تستمعا لكلامه.