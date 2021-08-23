جريمة مروعة تهز تونس.. يذبح زوجته ونجليه ثم ينتحر!

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرجل، قتل زوجته وولديه ذبحاً، أحدهما حصل أخيراً على شهادة الثانوية العامة.ونجت ابنة القاتل من الموت المحقق، إذ لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الجريمة.وذكرت تقارير إعلامية أن المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية.وبحسب إذاعة "موازيك" تفيد الأبحاث الأولية أن أستاذا اول في التعليم الثانوي، يعاني أزمة نفسية حادة عاد الى منزله بباردو قرب شارع الحبيب بورقيبة بباردو، ولأسباب مجهولة نشب خلاف بينه وبين زوجته، فعمد الى ذبحها بسكين قبل ان يقتل ابنيهما طعنا بنفس السكين، وعمد في الأخير إلى طعن نفسه عدة مرات مما ادى الى وفاته بدوره.