ممرضة تنقذ 11 رضيعا من موت محقق

ونشب حريق محدود بعد الانفجار في مركز طبي يضم حضانات أطفال في قنا، سيطر عليه العاملون قبل وصول سيارات الإطفاء، فيما ذاع اسم شادية حسين، الممرضة التي لعبت دورا بارزا في إنقاذ الأطفال الرضع.وكشفت الطبيبة سمر عاطف مديرة المستشفى الخاص الذي وقع به انفجار شبكة الأوكسجين، تفاصيل جديدة عن الواقعة.وقالت إن غرفة الغازات التي وقع بها الحادث منفصلة تماما عن باقي غرف المستشفى.وأشارت الطبيبة إلى أن "غرفة الأوكسجين مؤمنة تماما ولها اشتراطات سلامة معينة"، موضحة: "يوم الحادث كانت واحدة من اسطوانات الأكسجين بها شوائب، ولم يتحمل المنظم ذلك مما تسبب في حدوث انفجار وحريق صغير".وتابعت: "عند سماع جهاز الإنذار الخاص بالمستشفى أسرعت فوجدت حريقا محدودا في الغرفة. فصلت الأوكسجين عن المستشفى وأطفأت الحريق بواسطة المطفأة. لم يستعر إلا بضع دقائق".وأكدت الطبيبة أنها، وبمساعدة 3 سيدات من فريق التمريض على رأسهم شادية حسين، نقلوا 8 رضع إلى مستشفى مجاور، و3 آخرين إلى المستشفى الجامعي في قنا بسيارتها الخاصة، نظرا لأن حالتهم كانت تستدعي مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.وتحدثت مديرة المستشفى عن وفاة طفلة عمرها 3 أيام، إلا أن ذلك وقع قبل الحادث، مشيرة إلى أنها كانت في حالة حرجة.وأوضحت أن جميع الأطفال الذين أُنقذوا حالتهم مستقرة، مشيرة إلى أن "ما فعلته كان نابعا من واجبي وضميري المهني وعاطفتي كأم، دون انتظار شكر أو تقدير من أحد".