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عمرو اديب يشن هجوما لاذعا على محمد رمضان .. والسبب؟

منوعات

2021-08-29 | 02:48
عمرو اديب يشن هجوما لاذعا على محمد رمضان .. والسبب؟
1,511 مشاهدة

وجه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة بطريقة غير مباشرة للفنان محمد رمضان، وذلك بعد أن سحب المركز الثقافي الألماني من الأخير الدكتوراه الفخرية وتكريمه له.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله".

كما تابع عمرو أديب قائلا: "ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".

ولم يشر عمرو اديب صراحة الى اسم محمد رمضان تجنبا للمساءلة .

يشار إلى أن المركز الثقافي الألماني اعتذر للشعب والحكومة المصرية عن تكريم محمد رمضان، لافتا إلى أنهم لم يكونوا على علم بواقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب محمد رمضان في فصله من العمل ورفض إعطاءه مبلغ التعويض المادي الذي حصل عليه من المحكمة بالإضافة إلى ظهور محمد رمضان مع ممثل إسرائيل، وذلك حسب البيان الذي أصدره المركز الألماني برئاسة محمود عبد الله الخطيب.

ونشب خلاف مؤخرا بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب وصل إلى القضاء المصري، حيث أنه يعود الخلاف إلى تعليق عمرو أديب على تصرف محمد رمضان بقذف الأموال في الهواء متجاهلا الرد على قضيته مع الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، حيث قال عمرو أديب خلال إحدى حلقاته ببرنامج الحكاية "أنا هربيك".

ليقرر محمد رمضان رفع قضية سب وقذف على عمرو أديب، مشيرا إلى أنه خرج عن سياق الحلقة والميثاق الإعلامي، وتم تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه أتعاب محاماة، وهو حكم درجة أولى.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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