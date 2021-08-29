Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
ماكرون والكاظمي يزوران الإمامين الكاظمين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

حقائق لا نعرفها عن معقمات اليدين

منوعات

2021-08-29 | 04:06
حقائق لا نعرفها عن معقمات اليدين
1,392 مشاهدة

نشر موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي دراسة حول مطهر الأيدي الذي زاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تفشي وباء ”كورونا.“

وجاء في الدراسة أن هناك بعض الحقائق بشأن هذه المادة لا يعرفها الكثيرون، وعن ما إذا كان استخدامه جيدا، مثل الغسيل بالماء والصابون، أم إن بعض الأنواع أكثر فاعلية من غيرها.

لا ينظف اليدين

قد يقضي المطهر على الجراثيم، لكنه لا يترك يديك خاليتين من الأوساخ التي يمكن أن تجعل من الصعب على المطهر القيام بعمله. لذلك حاول فركه مع رغوة الصابون بعد القيام ببعض الأشياء، مثل: البستنة، أو اللعب في الهواء الطلق، أو صيد الأسماك، أو التخييم.

الثاني بعد الصابون

لا يقتصر دور الماء والصابون على التنظيف والتعقيم فحسب، بل إنهما في الواقع أكثر فاعلية بقتل الجراثيم مثل: نوروفيروس، وكريبتوسبوريديوم وغيرهما. لا يستطيع مطهر اليدين _أيضا_ التخلص من المواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة مثلما يفعل الصابون.

ليست كل المطهرات متشابهة

يوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، باستخدام المطهرات التي تحتوي على 60% كحول على الأقل. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من حصولك على أكبر قوة قتل للجراثيم لكل مضخة.

يمكن أن تكون خطيرة

أفضل معقمات الأيدي تعتمد على الكحول. هذا يعني أنها قابلة للاشتعال أيضا. تأكد من الاحتفاظ بزجاجات مطهر اليدين في مكان آمن وبعيد عن اللهب أو الحرارة العالية.

مكونات سامة

وجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الميثانول في أكثر من 100 علامة تجارية من معقمات الأيدي. هذا نوع من الكحول يمكن أن تمتصه بشرتك ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء والصداع وتشوش الرؤية والعمى الدائم والنوبات والغيبوبة والتلف الدائم للجهاز العصبي أو حتى الموت. يمكنك العثور على قائمة العلامات التجارية التي يجب تجنبها على موقع الويب الخاص بإدارة الغذاء والدواء.

لا يقضي على الإنفلونزا

أظهرت إحدى الدراسات أن معقم اليدين قد لا يعمل بشكل جيد إذا كان المخاط معلقا على يديك. يقول الخبراء إن سمك المخاط يساعد في حماية الجراثيم والحفاظ عليها. لذا فان غسل اليدين هو أفضل طريقة بعد العطس.

لا تفرِط بالاستخدام

يمكن أن يؤدي الكحول الموجود في معقم الأيدي إلى جفاف الجلد وتشققه ما يترك بابا مفتوحا للجراثيم. استخدم فقط ما يكفي في كل مرة لمنع حدوث ذلك. يمكنك وضع المستحضر مباشرة بعد جفاف يديك لتهدئة أي تهيج.

استعمال خاطئ

يجب أن تكون يداك خاليتين من الأوساخ حتى يعمل معقم اليدين بالطريقة التي يجب أن يعمل بها. ضخ مرة إلى مرتين في راحة يد واحدة. افرك يديك، بما في ذلك بين أصابعك، حتى تجف يداك ثم عاود الضخ.

يمكن صنعه في المنزل

تعتبر العلامات التجارية التي تم شراؤها من المتجر هي الأفضل، لكن إذا كان من الصعب العثور على معقم الأيدي، فيمكنك صنعه بنفسك اغسل يديك قبل أن تبدأ ثم امزج 4 أكواب من كحول الأيزوبروبيل، ونصف كوب بيروكسيد الهيدروجين، و 4 ملاعق صغيرة من الجلسرين، مع كوب من الماء المقطر أو الماء الذي تم غليه وتبريده في وعاء بلاستيكي أو زجاجي نظيف.

التسمم

لا يتطلب الأمر سوى ملعقتين من معقم اليدين للتسبب بالتسمم الكحولي وحتى أقل من ذلك عند الأطفال الصغار. احتفظ بمعقم اليدين بعيدا عن متناول الأطفال حتى يحين وقت استخدامه.

علم وعالم

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:51 | 2021-08-29 05:51
05:45 | 2021-08-29 05:45
05:36 | 2021-08-29 05:36
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعتقال قاتل الفتاة &quot;نورزان&quot;.. تفاصيل جديدة
28.21%
16:29 | 2021-08-27
اعتقال قاتل الفتاة "نورزان".. تفاصيل جديدة
16:29 | 2021-08-27
المالية توضح بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل
18.63%
15:20 | 2021-08-27
المالية توضح بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل
15:20 | 2021-08-27
الكشف عن تأثير اللقاح في الشخص المصاب بكورونا
15.11%
06:42 | 2021-08-27
الكشف عن تأثير اللقاح في الشخص المصاب بكورونا
06:42 | 2021-08-27
رجل يقتل زوجته طعنا.. والسبب؟
14.18%
07:08 | 2021-08-27
رجل يقتل زوجته طعنا.. والسبب؟
07:08 | 2021-08-27
سماع دوي انفجارات جنوبي العراق.. مصدر يوضح
11.94%
16:21 | 2021-08-27
سماع دوي انفجارات جنوبي العراق.. مصدر يوضح
16:21 | 2021-08-27
التربية تتحدث عن إعلان نتائج الثالث المتوسط
11.93%
15:25 | 2021-08-28
التربية تتحدث عن إعلان نتائج الثالث المتوسط
15:25 | 2021-08-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.