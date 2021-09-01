"أب يذبح ابنته".. قصة برنامج "خط أحمر" تثير غضب المشاهدين (فيديو)

عرض برنامج "خط أحمر" في حلقته هذا الأسبوع على السومرية قضية رجلٍ من كركوك أقدم على ذبح ابنته بدمٍ بارد بهدف "استفزاز طليقته" على حد قوله.

استطاع معد ومقدم البرنامج أحمد عباس أن يستنطق المتهم للحصول على تفاصيل العملية الإجرامية التي قام بها علّه يبرّر فعلته -رغم عدم تبريرها في أي ظرفٍ كان-، إلا أن الجاني اعترف مباشرةً على الهواء بقتله ابنته مقابل مبلغ مالي واتهم أشخاصاً آخرينكما أنه صرّح أن هدفه كان استفزاز زوجته التي انفصلت عنه.

لاقت هذه الحلقة ردود أفعالٍ غاضبة من قبل مشاهدي الحلقة ومتابعي السومرية على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن الهدف من بثّها ونشرها على مواقع التواصل هو التوعية ونشر الوعي بين الآباء والمقبلين على إرتكاب الأفعال الإجرامية من مساوئ تلك الأفعال على المجتمع وعائلاتهم وعليهم شخصياً، عدا العقاب القاسي الذي ينالونه وعذاب الضمير الذي يرافقهم مدى الحياة.

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