ثلاث عادات صباحية شائعة تدمّرك وتجعلك متعباً طوال اليوم!

لدى معظمنا ثلاث عادات إشكالية في الصباح تجعلنا متعبين طوال اليوم. طبيب يكشف أسباب إرهاقنا في الصباح ويشرح كيف يمكننا تجنبها.





الضغط على الغفوة





يشرح الدكتور كاران راج، الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند، في مقطع فيديو حصد ما يقرب من مليوني مشاهدة على Tiktok أن العادة الشائعة المتمثلة في الضغط على الغفوة في المنبه المخصص للاستيقاظ على الهاتف، إحدى أكثر العادات السيئة.



ويحذر من أن الغفوة المتكررة وتجاهل الاستجابة للمنبه يعيد أجسادنا إلى دورة النوم مجددا، ما سؤدي إلى إفراز أجسامنا للهرمونات التي تساعد على النوم، مما يجعلنا أكثر إرهاقا عندما نستيقظ أخيرا.



يقول راج إننا نستيقظ عندما يكون جسمنا مليئا بالمواد الكيميائية التي تسبب التعب لمدة تصل إلى 4 ساعات بعد الاستيقاظ. لذا حاول التخلي عن الغفوة واستيقظ مع التنبيه الأول.





مطالعة الهاتف يشرح الدكتور كاران راج، الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند، في مقطع فيديو حصد ما يقرب من مليوني مشاهدة على Tiktok أن العادة الشائعة المتمثلة في الضغط على الغفوة في المنبه المخصص للاستيقاظ على الهاتف، إحدى أكثر العادات السيئة.ويحذر من أن الغفوة المتكررة وتجاهل الاستجابة للمنبه يعيد أجسادنا إلى دورة النوم مجددا، ما سؤدي إلى إفراز أجسامنا للهرمونات التي تساعد على النوم، مما يجعلنا أكثر إرهاقا عندما نستيقظ أخيرا.يقول راج إننا نستيقظ عندما يكون جسمنا مليئا بالمواد الكيميائية التي تسبب التعب لمدة تصل إلى 4 ساعات بعد الاستيقاظ. لذا حاول التخلي عن الغفوة واستيقظ مع التنبيه الأول.



ما هو أول شيء تفعله في الصباح؟ الجواب واضح: تتحقق من الهاتف - الرسائل والأخبار وفيسبوك وإنستغرام.



يقول الدكتور راج إن كل هذه الأمور تدمر صباحنا، ويشرح في الفيديو أنه عندما نستيقظ ينتقل دماغنا تدريجيا من ما يسمى "دلتا ثيتا إلى ألفا في نشاط موجة الدماغ".



هذا يعني أن عقلك يصبح أكثر يقظة في المراحل التدريجية، ولكن إذا تداخلت مع هذه الدورة من خلال التعامل مع الهاتف - فسينتقل الدماغ مباشرة إلى مرحلة ألفا وسيستيقظ بسرعة كبيرة.



يقول كاران إن تخطي الخطوات سيجعلك تشعر بالتوتر طوال اليوم. بجانب الفيديو كتب: "كنت أتحقق من الهاتف أول شيء في الصباح منذ سنوات وتساءلت عن سبب شعوري بالسوء. فقط جرب بنفسك وستفاجأ بمعرفة الفرق".



ردا على ذلك، سأل أحد المشاهدين: "كم من الوقت يجب أن أنتظر قبل التحقق مما يحدث على الهاتف؟"، أجاب كاران: "ساعة على الأقل".



تناول القهوة



يدعي الدكتور كاران أن أجسامنا تنتج بشكل طبيعي هرمون الإجهاد الكورتيزول كل صباح للبقاء متيقظا وزيادة مستوى السكر في مجرى الدم، ويوصي بالانتظار حتى تنخفض مستويات الكورتيزول الطبيعية في وقت لاحق من اليوم للاستمتاع بأول قهوة.