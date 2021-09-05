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دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. فيديو يحبس الأنفاس لطيار مغامر

منوعات

2021-09-05 | 03:04
دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.. فيديو يحبس الأنفاس لطيار مغامر
1,302 مشاهدة

حقق طيار محترف رقما قياسيا في تاريخ الطيران بعدما حلق بطائرة سباق عبر الحدود الضيقة لنفقين مغلقين للسيارات خارج إسطنبول في أطول رحلة من نوعها.

ونفذ الطيار الاستعراضي الإيطالي، داريو كوستا، إقلاعا صعبا بطائرته المعدلة "زيفكو إيدج 540" عبر النفق الأول المظلم والمحاط بقوس خرساني على جدرانه، وخرج لطريق قصير في الهواء الطلق قبل أن يواصل رحلته في النفق الثاني.
 
وحلق الطيار عبر النفقين على بعد أقل من متر واحد من الأسفلت، واجتاز مسافة 2.26 كم في 43.44 ثانية بسرعة 245 كيلومترا عبر أنفاق T1 وT2 في منطقة تشاتالجا بإسطنبول.
 
وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الرحلة كأطول رحلة نفق تتم بطائرة (1610 متر).
 
وتطلب مشروع ممر النفق فريقا من 40 شخصا، وتكنولوجيا تدريب مطورة خصيصا وأكثر من عام من الإعداد، وفق موقع "ريد بول".
 
ونقل"ريد بول" أن أصعب لحظة في التجربة كانت عندما خرجت الطائرة إلى زاوية 360 بين النفقين، حيت كانت الطائرة الخفيفة معرضة للرياح، قبل أن يدخل الطيار إلى النفق الثاني.
 
يذكر أن داريو كوستا هو منافس إيطالي محترف في سباق "ريد بول أير ريس" وطيار حيلة وأداء استعراض جوي ومدرب طيران.

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