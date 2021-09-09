بالفيديو: العثور على طفل مصاب بالتوحد بعد 3 أيام من فقدانه في الغابة

أنقذت خدمة الطوارئ الأسترالية طفلاً مصاب بالتوحد ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من تغيبه عن منزل أسرته.







ولم يتضح سبب تجول الطفل بعيداً عن منزل أسرته يوم الجمعة. وفي لقطات مصورة كشفت عنها شرطة نيو ساوث ويلز، يظهر الطفل أنطوني ‭»‬إيه.جيه‭«‬ إلفالاك، وهو لبناني الاصل، وهو يحاول يائساً الشرب عبر اغتراف قطرات ماء بيده من جدول في غابة بمنطقة بوتي على مسافة 150 كيلومتراً شمال غربي سيدني قبل إنقاذه مباشرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.ولم يتضح سبب تجول الطفل بعيداً عن منزل أسرته يوم الجمعة.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، إن طائرة هليكوبتر رصدت الطفل الساعة 1130 صباحاً (0130 بتوقيت غرينتش)، الاثنين، بعد نحو 72 ساعة من رؤيته لآخر مرة في عقار ريفي في بوتي، على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي سيدني.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021

وأفاد البيان بأن الطفل أعيد إلى أسرته مع الخضوع لفحوص من جانب الإسعاف في نيو ساوث ويلز.



وقالت مديرة الشرطة تريسي تشابمان لوسائل الإعلام «إنه خبر جيد»، مضيفة أن قرب الطفل من الماء «من المحتمل أن يكون هو السبب الذي منحه الفرصة للبقاء على قيد الحياة».



وأدى اختفاء الطفل إلى عملية إنقاذ كبيرة شملت وحدات عدة من الشرطة، بالإضافة إلى مئات من متطوعي خدمة الطوارئ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

This is the moment missing three-year-old AJ Elfalak was reunited with his mother after rescuers searched for three days in rugged bushland to find him. pic.twitter.com/VTLBuhEIKC — SBS News (@SBSNews) September 6, 2021

وأفاد الإعلام المحلي بأن الطفل، المصاب بالتوحد وغير القادر على التحدث، بقي ثلاث ليال بمفرده في الأدغال في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 3 درجات مئوية.



ونُقل الطفل إلى مستشفى وقيل أنه يعاني من بعض الخدوش بسبب سقوطه، وقال والده للإعلام المحلي «لقد أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج من الحفاض، وتعرض للدغ النمل، وسقط، لكنه على قيد الحياة».

وفي الفيديو المرفق، تشاهدون ردة فعل اهل انطوني عندما علموا ان الشرطة عثرت على طفلهم المفقود وانقذته، بعد 3 ايام على فقدانه.