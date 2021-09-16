السعودية.. تسجيل صوتي مسرب لأستاذ جامعي يثير غضباً واسعاً (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً لدكتور في إحدى الجامعات بالسعودية، وهو يعترف بالتمييز في معاملته بين الفتيات والشباب.

ويقول الدكتور الجامعي بالتسجيل المتداول على نطاق واسع، ورصدته (وطن): (الطلاب أنا داعس عليهم دعس، الصحيح، لكن البنات لاء).

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب



فيديو رائج لدكتور جامعي :

"الطلاب انا ادعس عليهم دعس، لكن البنات لا، قلبي مايطاوعني" pic.twitter.com/cPH6Pj8dgd — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 16, 2021

وتابع في مكالمته الهاتفية مع إحدى طالباته: (قلبي ما يطاوعني، أنا أشوفكم زي بناتي).

ودشن الناشطون وسم (دكتور جامعي يظلم الطلاب)، هاجموا خلاله الأستاذ الجامعي، وطالبوا بمحاسبته.

وكتب المعارض السعودي تركي الشلهوب في تعليقه: (هذا الدنيء لا يمثل ربما 1% من الاستاذة بالمملكة، ولكن حتى هذه النسبة تشكل خطرًا كبيرًا على الجيل !).

وكشفت أخرى أن دكتور الجامعة يعمل في جامعة الطائف، موجهة رسالة لطلابها قالت فيها: (إلى طلاب جامعة الطائف: إذا كنتم تعانون من هذا الدكتور فطالبوا بمحاسبته وإبعاده لا تسكتوا عن حقكم في وجود هيئة أكاديمية محترمة ومتمكنة . أنتم فقط من نستطيع التثبت منهم عما إذا كان هذا الرجل مخطئ بالفعل أم أنه يتعرض لمكيدة مدبرة كغيره).