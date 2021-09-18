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تصنيف جديد لاغنى 25 عائلة في العالم من بينها عربية

منوعات

2021-09-18 | 03:35
تصنيف جديد لاغنى 25 عائلة في العالم من بينها عربية
663 مشاهدة

كشفت وكالة "بلومبيرغ"، عن قائمة بأثرى العائلات في العالم بثروات بعضها تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، ظهرت عائلة والتون الأمريكية على رأس قائمة الأثرياء، وهي العائلة التي تملك سلسلة متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها، بثروة بلغت 238.2 مليار دولار.

وحلت عائلة مارس الأمريكية في المركز الثاني، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس" المتخصصة بالحلويات. وقدرت ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار.

وأتت عائلة كوتش في المركز الثالث، بثروة بلغت 124.4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

واحتلت عائلة هيرميس المركز الرابع في القائمة، بثروة بلغت 111.6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالبضائع الفاخرة.

واحتل آل سعود المركز الخامس، بثروة بلغت 100 مليار دولار أمريكي.

أما المركز السادس فكان من نصيب عائلة أمباني الهندية، المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية، بثروة بلغت 93.7 مليار دولار.

وعائلة ويرتهايمر الفرنسية حلت في المركز السابع، وهي المالكة للعلامة التجارية "شانيل"، بثروة بلغت 61.8 مليار دولار.

واستحوذت عائلة جونسون الأميركية على المركز الثامن، وهي تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل، وبلغت ثروتها 61.2 مليار دولار.

وأتت عائلة تومسون في المركز التاسع، وهي المالكة لوكالة "رويترز" الشهيرة للأنباء، وبلغت ثروتها 61.1 مليار دولار.

واحتلت عائلة بورينغر الألمانية المركز العاشر، بثروة بلغت 59.2 مليار دولار، قادمة من نشاطها في الصناعات الدوائية.

وجاءت عائلة ماكميلان الأمريكية في المركز 11، بثروة بلغت 51.6 مليار دولار، في قطاعات صناعية.

واستحوذت عائلة آلبريخت الألمانية على المركز 12، بثروة وصلت 51 مليار دولار، وهي المالكة لسلسة متاجر "آلدي" الشهيرة.

أما المركز 13 فكان من نصيب عائلة لودر الأمريكية، المالكة للعلامة التجارية "إيستي لودر"، بثروة بلغت 49.3 مليار دولار، قادمة من الصناعات التجميلية.

وظهرت عائلة روش السويسرية في المركز 14، وهي الملكة لشركة "روش" للصناعات الدوائية، بثروة بلغت 47.3 مليار دولار.

كما جاءت عائلة مولييز الفرنسية في المرتبة 15، بثروة بلغت 45.9 مليار دولار، قادمة من نشاطات التجارة بالتجزئة.

وحلت عائلة كوانت الألمانية على المركز 16، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات الفاخرة "BMW"، بثروة بلغت 42.3 مليار دولار.

وظهرت عائلة داسو الفرنسية في المركز 17، بثروة بلغت 41.9 مليار دولار، قادمة من صناعة البرمجيات والطيران.

واحتلت عائلة نيو هاوس الأمريكية المركز 18، بثروة بلغت 41.6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

وجاءت كل من عائلات فان دام، ودي سبويلبيرتش، ودي ميفيوس البلجيكية في المرتبة 19، بثروة قادمة من صناعة المشروبات، بلغت 20.2 مليار دولار.

وكان المركز 20 من نصيب عائلة كوكس الأمريكية، بثروة بلغت 38.6 مليار دولار، قادمة من نشاط العائلة في مجال الاتصالات والسيارات.

وظهرت عائلة روزينغ الإنكليزية في المركز 21 ، قادمة من نشاطات صناعية.

وجاءت عائلة كووك من هونغ كونغ في المركز 22 من نشاطات في مجال العقارات.

واحتلت عائلة بريتزكر الأمريكية المركز 23، وهي المالكة لسلسلة فنادق "حياة" أو "هايات" حول العالم.

وظهرت عائلة فيريرو الإيطالية في المركز 24، قادمة من صناعة الحلويات الشهيرة مثل "نوتيلا" و"فيريرو روشيه".

وحلت عائلة جونسون (SC) الأمريكية في المرتبة الأخيرة 25 من القائمة، بثروة بلغت 33.8 مليار دولار، قادمة من العمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية.

اقتصاد

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