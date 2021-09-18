امراة تعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبها!

عادت سيدة أمريكية للحياة، بعد 45 دقيقة من توقف قلبها عن النبض، عقب تلقيها خبرا حزينا يتعلق بأحد أفراد عائلتها، وفق إعلام محلي.

وأصيبت “كاثي باتن” التي تعيش في مدينة بالتيمور الأمريكية، بنوبة مفاجئة، أدت لتوقف قلبها عن النبض.

وكانت باتن تلقت مكالمة هاتفية تفيد بتعرض ابنتها لصعوبات في عملية الولادة الطبيعية، نُقلت على إثرها إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية قيصرية طارئة.

وتدخل أفراد الطاقم الطبي لإسعافها، عبر إجراء إنعاش قلبي رئوي لها (CPR)، لقرابة 45 دقيقة، حتى تكللت محاولاتهم بالنجاح.

وقالت باتن عقب عودتها لوضعها الطبيعي، إنها “ممتنة جداً لأن الله منحنها فرصة ثانية”.