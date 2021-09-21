10 حقائق قد تجهلها عن اكسبو دبي 2020 (فيديو وصور)

ستستضيف دبي النسخة الأولى من معرض إكسبو دبي 2020 العالمي في الشرق الأوسط ، وهو ثالث أكبر حدث عالمي من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي. تنطلق فعاليات هذا الحدث العالمي في منطقة جبل علي جنوب دبي، خلال الفترة الممتدة من اول أكتوبر/تشرين الاول المقبل وحتى نهاية مارس/آذار 2022 ، بعد أن كان مقررا العام الماضي ، لكن القيود التي فرضتها جائحة كورونا حالت دون ذلك.

أكملت الإمارات كافة استعداداتها لاستقبال أعمال إكسبو 2020 دبي ، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على موقع استضافة إكسبو الدولي.



لم يتبق سوى أيام قليلة حتى يفتح المعرض العالمي ساحته للجميع ، حيث تشارك 192 دولة في أعماله ، بينما من المتوقع أن يشارك 25 مليون سائح.







1- إنشاء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل معرض إكسبو الدولي ، ويمكن أن تستوعب 29 ألف شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.



2- أكثر من 100 روبوت تم بناؤه في الصين سيرحب بالزوار ويقدم الطعام ويساعد في التوجيهات ويلتقط الصور.



3- تم تسجيل أكثر من 30 ألف متطوع للمساعدة في إكسبو 2020 دبي. يشكل الإماراتيون 61٪ من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا. 1- إنشاء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل معرض إكسبو الدولي ، ويمكن أن تستوعب 29 ألف شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.2- أكثر من 100 روبوت تم بناؤه في الصين سيرحب بالزوار ويقدم الطعام ويساعد في التوجيهات ويلتقط الصور.3- تم تسجيل أكثر من 30 ألف متطوع للمساعدة في إكسبو 2020 دبي. يشكل الإماراتيون 61٪ من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.





4- ستتمكن كل دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي من الاحتفال بيومها الوطني - أو يوم شرف - خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر ؛ ستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.



5- كل من يسافر إلى دبي مع طيران الإمارات خلال إكسبو 2020 ، بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 ، سيحصل على تذكرة دخول مجانية إلى إكسبو 2020 دبي. 4- ستتمكن كل دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي من الاحتفال بيومها الوطني - أو يوم شرف - خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر ؛ ستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.5- كل من يسافر إلى دبي مع طيران الإمارات خلال إكسبو 2020 ، بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 ، سيحصل على تذكرة دخول مجانية إلى إكسبو 2020 دبي.

6- منطقة مظللة في إكسبو 2020 دبي تسمى شارع الغاف على اسم الأشجار التقليدية التي تنمو في صحراء الإمارات وتؤوي العديد من الحشرات والثدييات.



7- سيستضيف إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للشطرنج في نوفمبر.

8- التطعيم ضد Covid-19 ليس إلزامياً لزوار إكسبو 2020 دبي ، لكن يوصى به.



9- عيد الحب ، الهالوين ، يوم اللغة العربية ، يوم الشعر العالمي وعيد الأم ، سيتم الاحتفال به في إكسبو 2020 دبي ، حيث ستقام الفعاليات في مدرج مبني خصيصًا.



10- الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات والذي سيقام على مدى شهر ويبدأ في أوائل شهر نوفمبر.



ودعا إكسبو دبي الجميع للانضمام إلى الحدث الدولي الذي سيساهم في خلق عالم جديد وتحقيق التواصل بين الناس على مدى ستة أشهر يمثل احتفاء بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.