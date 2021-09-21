10 حقائق قد تجهلها عن اكسبو دبي 2020 (فيديو وصور)

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
رئيسي: لولا تضحيات سليماني والمهندس لكانت داعش الآن جارة أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

10 حقائق قد تجهلها عن اكسبو دبي 2020 (فيديو وصور)

منوعات

2021-09-21 | 11:06
10 حقائق قد تجهلها عن اكسبو دبي 2020 (فيديو وصور)
المصدر:
Dooklik
393 مشاهدة

ستستضيف دبي النسخة الأولى من معرض إكسبو دبي 2020 العالمي في الشرق الأوسط ، وهو ثالث أكبر حدث عالمي من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي. تنطلق فعاليات هذا الحدث العالمي في منطقة جبل علي جنوب دبي، خلال الفترة الممتدة من اول أكتوبر/تشرين الاول المقبل وحتى نهاية مارس/آذار 2022 ، بعد أن كان مقررا العام الماضي ، لكن القيود التي فرضتها جائحة كورونا حالت دون ذلك.

أكملت الإمارات كافة استعداداتها لاستقبال أعمال إكسبو 2020 دبي ، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على موقع استضافة إكسبو الدولي.

لم يتبق سوى أيام قليلة حتى يفتح المعرض العالمي ساحته للجميع ، حيث تشارك 192 دولة في أعماله ، بينما من المتوقع أن يشارك 25 مليون سائح.
 



1- إنشاء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل معرض إكسبو الدولي ، ويمكن أن تستوعب 29 ألف شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.

2- أكثر من 100 روبوت تم بناؤه في الصين سيرحب بالزوار ويقدم الطعام ويساعد في التوجيهات ويلتقط الصور.

3- تم تسجيل أكثر من 30 ألف متطوع للمساعدة في إكسبو 2020 دبي. يشكل الإماراتيون 61٪ من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.
 


4- ستتمكن كل دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي من الاحتفال بيومها الوطني - أو يوم شرف - خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر ؛ ستقام الاحتفالات في الوصل بلازا.

5- كل من يسافر إلى دبي مع طيران الإمارات خلال إكسبو 2020 ، بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 ، سيحصل على تذكرة دخول مجانية إلى إكسبو 2020 دبي.
 
6- منطقة مظللة في إكسبو 2020 دبي تسمى شارع الغاف على اسم الأشجار التقليدية التي تنمو في صحراء الإمارات وتؤوي العديد من الحشرات والثدييات.

7- سيستضيف إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للشطرنج في نوفمبر.
 
 
8- التطعيم ضد Covid-19 ليس إلزامياً لزوار إكسبو 2020 دبي ، لكن يوصى به.

9- عيد الحب ، الهالوين ، يوم اللغة العربية ، يوم الشعر العالمي وعيد الأم ، سيتم الاحتفال به في إكسبو 2020 دبي ، حيث ستقام الفعاليات في مدرج مبني خصيصًا.

10- الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات والذي سيقام على مدى شهر ويبدأ في أوائل شهر نوفمبر.

ودعا إكسبو دبي الجميع للانضمام إلى الحدث الدولي الذي سيساهم في خلق عالم جديد وتحقيق التواصل بين الناس على مدى ستة أشهر يمثل احتفاء بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:48 | 2021-09-21 14:48
14:43 | 2021-09-21 14:43
14:10 | 2021-09-21 14:10
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام
33.51%
07:10 | 2021-09-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام
07:10 | 2021-09-20
تحذير طبي للنساء من أخذ اللقاح المضاد لكورونا في هذه الحالة
15.76%
01:57 | 2021-09-21
تحذير طبي للنساء من أخذ اللقاح المضاد لكورونا في هذه الحالة
01:57 | 2021-09-21
شنقا ورميا بالرصاص.. انتحار شاب وفتاة في مدينة الصدر
15.75%
04:12 | 2021-09-20
شنقا ورميا بالرصاص.. انتحار شاب وفتاة في مدينة الصدر
04:12 | 2021-09-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
12.65%
09:01 | 2021-09-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
09:01 | 2021-09-20
علي عدنان: سأغادر المنتخب الوطني في هذه الحالة
11.18%
03:41 | 2021-09-21
علي عدنان: سأغادر المنتخب الوطني في هذه الحالة
03:41 | 2021-09-21
الداخلية تصدر توجيها جديدا يخص البطاقة الوطنية
11.15%
07:54 | 2021-09-21
الداخلية تصدر توجيها جديدا يخص البطاقة الوطنية
07:54 | 2021-09-21
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X