حفيدة الملكة اليزابيث تضع طفلتها الأولى

أعلن قصر باكنغهام مساء الاثنين، نبأ ولادة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية لطفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي.





وجاء في البيان عبر السوشيال ميديا: "سمو الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي سعيدان بالإعلان عن وصول طفلتهما يوم السبت 18 أيلول/سبتمبر 2021 في مستشفى (تشيلسي آند ويستمينستر) في لندن".



وأضاف البيان أن الأسرة تريد أن تتقدّم بالشكر الى كل العاملين في المستشفى على رعايتهم الرائعة وأن "سمو الأميرة والرضيعة بصحة جيدة، ويتطلع الزوجان لتقديم ابنتهما الى شقيقها الأكبر كريستوفر وولف".

يُشار إلى أن بياتريس وإدواردو تزوجا عام 2020، وأن كريستوفر هو ابن إدواردو من زوجته السابقة دارا هوانغ.



والرضيعة، التي لم يُكشف عن اسمها بعد، هي ثاني حفيدة للأمير أندرو وسارة فيرغسون، والرقم 12 بين أبناء أحفاد الملكة بعد ولادة ليليبيث، الطفلة الثانية للأمير هاري وميغان ماركل.



وستحتل الرضيعة الجديدة المرتبة الـ11 في ترتيب تولّي العرش البريطاني.