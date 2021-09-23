الغاء حفل توزيع جوائز نوبل

وذكرت المؤسسة في بيان ”نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كوفيد-19، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد“.ولم تقم احتفالات تسليم الجوائز العام الماضي _أيضا_ واكتفت المؤسسة باحتفال عبر الإنترنت عندما كان المرض يجتاح أوروبا وسائر العالم.ويقام حفل جائزة نوبل للسلام عادة في قاعة ”أوسلو سيتي هول“، إلا أن القائمين على تنظيم الحدث قالوا العام الماضي إن ”الحفل سيكون محدودا وسيعقد في جامعة المدينة بسبب جائحة كورونا“.وإضافة إلى مكانتها المرموقة، فإن جائزة نوبل تأتي معها جائزة نقدية بقيمة 1.1 مليون دولار، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية.وينظَّم الحفل كل عام في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، بالتزامن مع ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.وجائزة نوبل، هي مجموعة من الجوائز الدولية السنوية الممنوحة في بضع فئات من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية.ويعتبر الأب الروحي لجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في (النادي السويدي – النرويجي) في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1895.وقد مُنحت جوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب للمرة الأولى في عام 1901. وعلى نطاق واسع تعتبر جوائز نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة في مجالات تخصصها.يذكر أن الجائزة لا تُمنَح بعد الوفاة، ومع ذلك إذا حصل شخص على جائزة وتوفى قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له. كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص. ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين والذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور 50 عاما من تاريخ ترشحهم.