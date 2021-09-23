رغم منافعها.. احذر الإفراط في تناول هذه الفاكهة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
صالح من الأمم المتحدة: ما زلنا نواجه التحديات الصحية بسبب كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رغم منافعها.. احذر الإفراط في تناول هذه الفاكهة

منوعات

2021-09-23 | 08:43
رغم منافعها.. احذر الإفراط في تناول هذه الفاكهة
3,622 مشاهدة

اكد تقرير نشره موقع Eat This Not That، عن اختصاصي التغذية جوناثان فالديز، المتحدث باسم أكاديمية نيويورك للتغذية: إن "الأناناس مصدر ممتاز لفيتامين C ومنخفض في السعرات الحرارية"، ومن الناحية التغذوية، يعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف.

ويوضح كيري غانز، اختصاصي تغذية ومؤلف كتاب The Small Change Diet أن "الأناناس بشكل عام هو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن". يحتوي الأناناس أيضًا على 2.3 غرام من الألياف لكل كوب واحد، وترتبط الألياف بزيادة الشبع وإدارة الوزن، فضلاً عن استقرار سكريات الدم.
وفي سياق التقرير أشار خبراء التغذية إلى عدد من الآثار الجانبية الإيجابية والسلبية، التي يمكن أن تحدث بسبب تناول أو الإفراط في تناول الأناناس كما يلي:

فوائد إيجابية

1. علاج مرض التهاب الأمعاء
يقول فالديز: "يلعب البروميلين دورًا كمضاد قويا للالتهابات، حيث أظهرت إحدى الدراسات أنه يتسبب في تحقيق انخفاض في الالتهابات لدى الأفراد المصابين بمرض التهاب الأمعاء. وعلى الرغم من تخفيف الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء، فمازالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتوصية باستخدامه كوسيلة علاجية".

2. تقليل الالتهاب
يقول غانز: إن "الأناناس مليء بفيتامين C المضاد للأكسدة، والذي له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل آلام المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام وتعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".

3. صحة العظام
ويضيف غانز: أن "الأناناس مصدر جيد للمنغنيز، وهو مهم لصحة العظام".

4. تقليل الألم وتورم الحروق
ويشير فالديز إلى أن الأناناس الغني بالبروميلين يتميز "بخصائص مضادة للالتهابات تم استخدامها لتقليل الألم والتورم الناتج عن الحروق وآلام المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى".

5. خفض ضغط الدم
ويشرح فالديز قائلًا: "إن الإنزيمات الموجودة في الأناناس تعمل على إبطاء تخثر الدم، فضلاً عن زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم".

آثار جانبية سلبية

1. نزيف حاد
ولكن يحذر الخبراء أيضا من أن البروميلين، الذي يستخدم كمضاد للتجلط أي يخفف الدم، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بنزيف مفرط.

2. حساسية اللاتكس
يقول غانز: إن "الأناناس هو مصدر لاتكس المطاط الطبيعي"، فإذا كان شخصًا يعاني من حساسية اللاتكس فيجب عليه الامتناع عن تناول الأناناس."

3. الإسهال والقيء
يوضح فالديز أنه على الرغم من عدم شيوع الإصابة بالإسهال والقيء نتيجة لتناول الأناناس إلا أن "بعض الأفراد الحساسين للبروميلين، أو الذين يستهلكون كميات مفرطة من الأناناس، يعانون من الإسهال والقيء، ولكن لا يزال السبب المباشر غير معروف".

4. حنان الفم
وينصح فالديز بطهي الأناناس قبل تناوله، "نظرًا لخصائص البروميلين، التي تعمل على تليين اللحوم، حيث أن الإفراط في تناول الأناناس يمكن أن يسبب حنانًا في الفم والشفتين واللسان". كما يمكن تجنب تناول الأناناس النيء من الساق أو اللب، حيث تتكدس بهما أعلى كمية من البروميلين."

علم وعالم

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:20 | 2021-09-23 14:20
13:50 | 2021-09-23 13:50
13:10 | 2021-09-23 13:10
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
امراة عراقية تهز مواقع التواصل لتعرضها هي وبناتها للتعنيف من زوجها (فيديو)
21.23%
05:10 | 2021-09-22
امراة عراقية تهز مواقع التواصل لتعرضها هي وبناتها للتعنيف من زوجها (فيديو)
05:10 | 2021-09-22
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
20.51%
03:15 | 2021-09-22
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
03:15 | 2021-09-22
مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص السكن
16.27%
12:20 | 2021-09-22
مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص السكن
12:20 | 2021-09-22
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام
15.83%
08:48 | 2021-09-22
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام
08:48 | 2021-09-22
تعطيل الدوام الرسمي تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين
14.72%
11:14 | 2021-09-23
تعطيل الدوام الرسمي تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين
11:14 | 2021-09-23
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا: ارتفاع الإصابات
11.45%
09:03 | 2021-09-22
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا: ارتفاع الإصابات
09:03 | 2021-09-22
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X