دخل في غيبوبة منذ 16 عاما.. فيديو جديد لـ "الامير السعودي النائم"

وعلقت الأميرة ريما، شقيقة الأمير والملياردير الوليد بن طلال، على الفيديو الذي نشرته، فجر اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بعبارة: "حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك".



وفي المقطع الجديد يظهر الأمير الوليد بن خالد، وعليه غطاء أخضر اللون، مكتوب عليه "الوطن في قلوبنا".

حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك . pic.twitter.com/VwnCjAazJc — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) September 26, 2021

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم"، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".