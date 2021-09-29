بالفيديو: قبل يومين من افتتاح الحدث العالمي... شرطة دبي تطلق "لعبة إكسبو"

أطلقت شرطة دبي "لعبة إكسبو" التفاعلية الذكية على منصتي " آبل ستور" و"غوغل بلاي"، وذلك قبل يومين من حفل الافتتاح التاريخي للحدث العالمي.





وتم تطوير اللعبة بهدف التعريف بالحدث الاستثنائي وبما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وثقافية، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لشرطة دبي على "تويتر".

شرطة دبي تطلق "لعبة إكسبو" التفاعلية الذكية على منصتي " أبل ستور" و" جوجل بلاي" وذلك قبل يومين من حفل الافتتاح التاريخي للحدث العالمي، والتي تم تطويرها بهدف التعريف بالحدث الاستثنائي وبما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وثقافية. لتحميل اللعبة: https://t.co/bldfVevBpx pic.twitter.com/rEotEEi59o — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 29, 2021

ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.



ويقام هذا المعرض في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.



يتناول "إكسبو 2020 دبي" ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة.