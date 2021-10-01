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امرأة مضطربة نفسيا تقتل جارها الشاب حرقا

منوعات

2021-10-01 | 04:58
امرأة مضطربة نفسيا تقتل جارها الشاب حرقا
938 مشاهدة

أقدمت سيدة مصرية مضطربة نفسيا على إشعال النيران في جارها، ليلقى مصرعه، حيث تبين من تحريات المباحث أن السيدة قامت بسكب كمية من الكيروسين على جزار عمره 30 سنة.

وأشعلت السيدة النيران فيه، وقت أن شاهدته يقف في مدخل العقار الذي يسكن فيه، ما تسبب في إصابته بحروق بالغة وصلت نسبتها إلى 70 في المائة، ونقل على أثرها إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه، لكنه توفي داخل غرفة الرعاية المركزة.

وأوضحت تحريات المباحث، أن قاتلة جارها كانت تراقب المجني عليه، وعندما شاهدته غافلته بإلقاء كمية من البنزين عليه، وشرعت في إشعال النيران فيه، وحاولت الهرب، لكن شهود العيان تمكنوا من الإمساك بها وتسليمها إلى المباحث، التي ألقت القبض عليها، وكانت تهذي بكلمات غير مفهومة، يظهر من خلاها أنها تعاني من مشاكل نفسية، وتجري المباحث تحرياتها من أجل كشف أسباب الحادث.

وأفادت تحريات المباحث بأن شقيقة المجني عليه تعرفت على المتهمة، وذكرت أنها كانت جارتها في عقار منذ 4 سنوات، وأنها تركت العقار هي وشقيقها، وذهبت للإقامة في عقار بشارع عمار بن ياسر في منشية البكاري، وهو العقار الذي شهد الحادث، بسبب معاناة تلك السيدة من الاضطراب النفسي، وأوضحت شقيقة المجني عليه، أنها لا تعرف سبب حضور المتهمة وارتكابها الواقعة.

وبسؤال المتهمة، اعترفت بارتكاب جريمة القتل، لكنها لم تذكر سبب الجريمة، وظلت تردد كلمات غير مفهمومة في بداية التحقيق معها.

وقررت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته رسميًا، واستدعت النيابة شهود العيان، لسماع أقوالهم في الحادث وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
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