بعد ان تركها صاحبها 4 ايام فقط.. سنجاب يحول سيارة الى مخزن للجوز (صور)

وتنمو ثمرة جوز كبيرة في حديقة منزل الرجل صاحب السيارة، الذي حقق حصادا كبيرا هذا العام. وحين لم يستعمل سيارته لمدة 4 أيام، اعتقد الحيوان أنها المكان المناسب لتخزين طعامه.وبعد تشغيل المحرك، سمع الرجل صوتا غريبا ففتح الغطاء، ليتفاجأ بالحجرة بأكملها وهي مليئة بالمكسرات.وعلق الرجل في منشور له على صفحته في "فيسبوك" قائلا: "مرحبا، تعال واحصل على الجوز الأسود الطبيعي! 42 غالون متاحة. نمت بشكل طبيعي، لقد قطفها سنجاب، سنجاب أحمر على وجه الدقة".وأضاف: "أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود لأنني سمعت أن ساكن الشجرة الفروي الذي يعمل بجد قد يتقاعد قريبا لأسباب صحية!".