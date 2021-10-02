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بالصور: رغم أزماته... لبنان يشارك في اكسبو دبي 2020

منوعات

2021-10-02 | 04:00
بالصور: رغم أزماته... لبنان يشارك في اكسبو دبي 2020
219 مشاهدة

حرصت دولة لبنان على المشاركة في فعاليات إكسبو 2020 دبي رغم الأزمات المالية والمعيشية التي تعصف بالبلاد.

ويقع جناح لبنان في منطقة الفرص بالمعرض، أو Opportunity Pavilion.

ودعمت الإمارات حضور لبنان في الحدث العالمي رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

ونظراً لأهمية المعرض العالمي حرص القطاع الخاص اللبناني على المشاركة والإطلالة عبر المنصة المثالية على العالم للترويج لمنتجاته وخدماته واستقطاب رؤوس أموال جديدة واستثمارات تضخ أموالا في الاقتصاد المحلي.

ورأى مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن مشاركة لبنان تعطي الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الناشئة (startups) في لبنان، حتى يتمكنوا من عرض منتجاتهم ما يدعم البلاد بالنقد الأجنبي في ظل الظروف الراهنة.

ووصف أبو حيدر إكسبو 2020 دبي بأنه "بارقة الأمل بعد بعد أزمات متتالية خلال العامين السابقين".
 
 
وشكر أبو حيدر الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا لمساعيها لضمان استمرار مشاركة لبنان، مشيرًا إلى أن القسم المخصص للبنان بلغت تكلفة بنائه ما يقارب الـ3 ملايين دولار.

وعبّر رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة في لبنان الوزير السابق محمد شقير "عن سعادته واعتزازه بمشاركة لبنان في "إكسبو 2020 ووجوده في هذا الحدث العالمي المميز بين 191 دولة من حول العالم"، مشيراً إلى أنّ "اتحاد الغرف كسب التحدي ونجح بالتعاون مع الشركاء بتنظيم الجناح اللبناني بما يليق بلبنان".

واعتبر شقير قبيل سفره لدبي للمشاركة في افتتاح الجناح اللبناني أنّ "إكسبو 2020 دبي" فرصة حقيقية للبنان وللقطاع الخاص اللبناني.

وتابع" علينا التكاتف جميعاً للاستفادة منها إلى أقصى الحدود للمساهمة في التخفيف من شدّة الأزمات التي نعاني منها في الداخل وفي الجهود المبذولة مع الحكومة الجديدة لإنقاذ البلد".
 


يذكر أن مساحة الجناح اللبناني تمتد مساحة المعرض على 1500م 2، وعند دخوله يمر الزائر بعدة تجارب:

تجربة المساحة الأولى بعنوان “معًا نسير”، وهي عبارة عن دعوة للزائر للانضمام إلى المسيرة الجماعية للشعب اللبناني التي تشير إلى مبادئ التآزر والتضامن،  وتواصل العقول، التي تخلق التغيير والفرص.
 
 
معرض فني:

مساحة عرض مؤقتة يشارك الفنانون اللبنانيون في معارض متعددة يتم اختيارها وفقًا لموضوع رئيسي يغطي الفنون البصرية التقليدية مثل النحت واللوحات، بالإضافة إلى أكثر إبداعات الفن الرقمي شمولية، هدفه هو عرض المشهد الفني اللبناني المؤثر والمبدع.

المتجر:

يعرض المنتجات الحرفية والهدايا التذكارية وملابس الموضة الجاهزة التي ابتكرها المصممون اللبنانيون العالميون المشهورون خصيصًا.

كما يهدف أيضًا إلى الترويج للأزياء اللبنانية.
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