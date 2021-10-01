في يومها العالمي... تعرفوا الى الدول العربية الأكثر استهلاكًا للقهوة

يصادف اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، اليوم العالمي للقهوة.

من منّا لا يعشق هذا المشروب الداكن واللذيذ والذي يجتمع على شربه الأصدقاء والعائلات وحتى الغرباء من جميع أنحاء العالم؟





تعرفوا في ما يلي على الدول العربية الأكثر استهلاكًا للقهوة، وحقائق اخرى. وتعود عادة شرب القهوة إلى القرن الـ15 في اليمن والمنطقة العربية، بعد أن انتشرت المتاجرة بحبوب البن من مصدر اكتشافها في إثيوبيا.تعرفوا في ما يلي على الدول العربية الأكثر استهلاكًا للقهوة، وحقائق اخرى.

تقليد شرب القهوة بدأ في اليمن في القرن الـ15. أما حبوب البن فاكتشفت في اثيوبيا في القرن الـ11.

الدول العربية الاكثر استيرادا للقهوة، بحسب منظمة القهوة الدولية، واحصاءات نشرها موقع سي ان ان بالعربية: (1= 1000 كيس بوزن 60 كيلوغراما)

الجزائر: 2131

السعودية: 1253

مصر: 1279

المغرب: 780

السودان: 702

لبنان: 452