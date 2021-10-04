وفاة شاب أثناء الصلاة في مقر عمله (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التوصل مقطعا مصورا يظهر لحظة وفاة شاب مصري من محافظة الإسكندرية ساجدا أثناء الصلاة في مقر عمله في منطقة سموحة.

والتقطت كاميرات المراقبة الشاب المعروف باسم أحمد السيد، وهو يقوم بأداء واجب الصلاة ليلا وكان وحيدا في مقر عمله. وأثناء سجوده خلال الصلاة سقط متوفيا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وبحسب ما نقل موقع "إمارات اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام مصرية، فإن الشاب متزوج ولديه 3 أطفال. يذكر بأن المقطع المصور لاقى موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل وسط دعوات الكثيرين بالرحمة والمغفرة للمتوفى.

