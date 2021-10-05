"لعبة الحبار" مسلسل كوري احتل المركز الأول على نتفليكس.. فهل هو حقيقي؟

عندما تذكر كلمة "الألعاب" فليس بالضرورة يكون كل ما يتعلق بها هو المرح والسعادة، وهذا تحديدا ما حدث في "لعبة الحبار" أو Squid Game والتي توصف بأنها منافسة البقاء على قيد الحياة.

وتدور أحداث مسلسل Squid Game حول "جون لي" وهو رجل مثقل بالديون ويهرب باستمرار من أعباء القروض حيث يكافح من أجل إعالة ابنته ووالدته لذا بطبيعة الحال عندما تظهر فرصة لكسب ثروة يقفز إليها ولكن! هذه الفرصة هي الإشتراك في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45 مليار وون ويستعرض المسلسل في رحلته المجتمع غير العادل الذي يحصل فيه الفائز على كل شيء مع انتشار الخداع والعنف.

من أقراص العسل إلى شد الحبل.. 6 ألعاب تعيد المنافسين للطفولة مجددا ولكن بشكل أكثر رعبا حيث تصبح حياة كل لاعب على المحك وحتى إن تراجعت لن تسلم من العقاب.

ومع تصدر المسلسل الكوري قوائم المشاهدة في العالم ليصبح الأكثر مشاهدة على الإطلاق من بين عروض Netflix ربما تساءل الكثيرون هل Squid Game لعبة حقيقية في كوريا؟ هل هي موجودة بالفعل الآن؟ هل كانت لها تواجد قديما؟

حسنا .. لا وجود لـ"لعبة الحبار" في كوريا على الرغم من أن العديد من الألعاب التي تتضمنها المسابقة هي ألعاب مطورة من ألعاب الطفولة المحبوبة في كوريا مثل شد الحبل والضوء الأحمر .. الضوء الأخضر إلا أنه لا يوجد نسخة من تلك الألعاب خسارتها تساوي حياتك. ولكن!

لعبة الحبار أو Squid Game هي اسم لعبة واقعية كانت شائعة في كوريا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حيث كان الأطفال يتنافسون في ملعب يتم تصميمه على شكل كائن الحبار وهو ما ظهر في أولى لقطات المسلسل وآخرها، وفقا لما ذكرته مجلة People الأمريكية.